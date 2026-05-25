CFA Agricole, site de Fontaines - Un enjeu clé de l’agriculture de demain : "la gestion durable des sols".

Les étudiants en BTS du CFA Agricole, site de Fontaines, au cœur même des enjeux de l’agriculture de demain à travers des conférences et thématiques présentées le mercredi 20 mai.

Les étudiants en BTS du CFA Agricole de Saône-et-Loire, site de Fontaines, conscients de la nécessité de prendre en compte les enjeux climatiques et la composition des sols pour les cultures et pâturages, ont organisé des ateliers et des conférences pour informer l’ensemble des élèves de l’établissement et toutes les personnes extérieures qui pouvaient être intéressées.

Ils ont élaboré un programme contenant plus de 15 thématiques autour de sujets actuels tels que la méthanisation, la gestion des effluents ou encore les cultures intermédiaires. Ces pratiques s’inscrivent pleinement dans une agriculture durable, visant à préserver la fertilité des sols tout en valorisant les ressources organiques et énergétiques.

Trois conférences ont été données durant la journée en commençant par les cultures intermédiaires présentées par Bertrand Pauffard, conseiller indépendant en agronomie. Une conférence destinée aux BTS ACS AGRI VS, BTS ACD1 et un demi groupe ACS AGR et ME sur les thématiques des sols et des couverts végétaux. Bernard Pauffard a donné maintes informations sur les couverts végétaux et les méthodes pour obtenir de bons couverts. Une conférence interactive entre le conférencier et les élèves.

Durant la conférence, madame Audrey Strippoli-Gay directrice de l’établissement de Fontaines est passée saluer les intervenants, les élèves...

Le matin, une autre conférence a, elle aussi, beaucoup intéressé les élèves de1ère et de terminale Bac Pro VS, de terminale STAV et d’ACS AGR et ME, présentée par Laurent Solas, technicien à la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, sur l’agropastoralisme, le pâturage des intercultures et les couverts végétaux.

Sans tabou, cette méthode a été abordée aussi bien sur les bienfaits que sur les inconvénients. Comme dans tout système, rien n’est tout noir ou tout blanc, il vaut mieux savoir avant de se lancer et pour savoir, aller vers ceux qui ont déjà une bonne connaissance du milieu.

Dans la cour de l’établissement, les élèves avaient monté des stands de présentation au public sur la gestion des effluents d’élevage, sur les cultures intermédiaires, sur la gestion des engrais, sur la dégradation des sols, sur l’agriculture de conservation des sols, sur la méthanisation...

L’après-midi, Boris Pageaux, directeur du développement durable au Grand Chalon, a tenu deux conférences afin de présenter les actions mises en œuvre par le Grand Chalon pour préserver les milieux humides en lien avec le monde agricole.

Ces espaces, comme les mares, étangs, prairies humides, cours d’eau ou ripisylves, jouent un rôle essentiel dans la gestion de l’eau, la préservation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.

Une occasion de découvrir des approches concrètes et innovantes, favorisant une agriculture plus respectueuse des sols, de l’environnement et des ressources.

L’intervention a montré que les milieux humides peuvent être perçus comme une contrainte pour l’agriculture, notamment à cause de l’excès d’eau, mais qu’ils représentent aussi un véritable atout : soutien des cours d’eau en période sèche, résistance des prairies en période de sécheresse, limitation des inondations et préservation des sols.

Monsieur Pageaux a expliqué que le Grand Chalon menait plusieurs actions concrètes en coopération avec les agriculteurs : gestion écologique de prairies humides, éco-pâturage, fauche tardive, restauration de cours d’eau, mise en défens des berges, installation d’abreuvoirs et lutte contre les espèces invasives comme la jussie.

Un vaste sujet que la gestion et la protection des sols qui dépend essentiellement de la manière dont on gère ses ressources, comment on les protège et de la prise de conscience que les sols détruits ne pourront plus nourrir les populations de demain.

C.Cléaux

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