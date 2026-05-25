L’association Châtenoyenne "47/51" a tenu son assemblée générale à la salle des fêtes Maurice Ravel.

Des châtenoyens et châtenoyennes qui se sont côtoyés durant toute leur enfance et sûrement leur jeunesse ont pris l’habitude de se retrouver au sein de l’association "47/51".

Décembre 2017 voyait naître une nouvelle association directement liée à la vie de la commune et regroupant les anciens châtenoyens hommes et femmes nés entre 1947 et 1951, ayant habité la commune avant 1965.

Aujourd’hui les 47/51 ont évolué vers les 47/55.

Son président Michel Tremoy a ouvert la séance de l’AG et remercié les membres de leur présence ainsi que Pascale Lepers adjointe et Roland Bertin 1er adjoint représentant Vincent Bergeret maire de la ville.

Le président a précisé que ce jeudi 21 mai 2026, 40 membres étaient présents, plus les pouvoirs, le quorum étant atteint, l’AG pouvait donc se tenir normalement.

Christiane Tremoy, secrétaire, a présenté aux adhérents le bilan des activités 2025 et les projets 2026.

L’association compte quelques nouveaux membres présentés par la secrétaire.

Christiane Tremoy a fait appel aux bonnes volontés en précisant qu’il était indispensable pour le bon fonctionnement de l’association que les membres directeurs soient renouvelés par un peu de jeunesse !

La présentation du bilan financier par Elisabeth Meunier fait état d’une trésorerie saine à l’image des années précédentes, ce qui a permis de maintenir le même montant de cotisation qu’en 2025.

Dans les sorties prévues en 2026, l’association envisage d’emmener ses adhérents et adhérentes au Sénat et visiter Notre Dame de Paris.

Tous les rapports ont été votés à l’unanimité avant de donner la parole aux élus.

Roland Bertin a pris la parole pour exprimer, au nom de la municipalité, la satisfaction de voir un bilan positif, une bonne tenue des comptes et il a précisé que l’association pouvait compter sur le soutien de la mairie.

Pascale Lepers s’est dit très surprise de voir autant de monde à une AG, c’est loin d’être le cas pour bon nombre d’associations.

Une AG, dans une association qui fonctionne bien, ne dure que le temps nécessaire pour entériner les rapports et ensuite les 47/51 ont pris un repas en commun après un petit apéritif pour ouvrir l’appétit, le tout agrémenté de musique et de chants avec au synthé Gilbert Drigon et Marie au chant.

C.Cléaux

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