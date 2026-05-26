Vous aimez chanter et danser sur les variétés françaises et internationales des années 70 à nos jours ? Découvrez The Phoenix Family !

Une initiative familiale et locale pour animer vos soirées et vos après-midis dansants !

Créée depuis peu, l'Association chalonnaise The Phoenix Family vous propose de faire rentrer la fête et la bonne humeur chez vous. Pour en savoir plus, info-chalon a rencontré Jean-François Tillier à l’initiative de ce beau projet qui se déploie auprès de particuliers ou de professionnels pour animer vos événements conviviaux et festifs.

Jean-Francois, comment est né ce projet et qui compose le groupe The Phoenix Family ?

C'est un projet qui me tenait à coeur depuis un bon moment de pouvoir recréer une troupe familiale comme auparavant avec le grand orchestre Méditerranée mais de façon beaucoup moins importante.

C'est pour cela que j'ai embarqué dans cette aventure : ma soeur, mes nièces et une de leur amie !

Pas trop difficile de « travailler » en famille ?

Non, absolument pas, car ce sont des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, c'est à dire, le respect de chacun, la tolérance, la bienveillance et une passion commune le chant.

Pourquoi avoir choisi ce répertoire, quelles sont vos reprises favorites ?

Afin de réunir toutes les générations de ces époques, de pouvoir faire la fête de façon intergénérationnelle. Nous ne voulions pas nous enfermés sur une époque particulière.

Nous avons une préférence pour la pop music, la dance music mais les autres styles ne sont pas oubliés et nous nous adaptons aux demandes particulières lors de concert pour les municipalités ou autres.

A qui s’adresse The Phoenix Family ?

A tous les publics, particuliers, administrations, communes, associations, maisons de retraite, etc...

Comment faire pour vous contacter ?

Soit par mail, ou par téléphone. Vous pouvez demander des informations ou devis par Email : [email protected] Vous pouvez également nous suivre sur le compte Instagram : the.phoenix.family

Le groupe The Phoenix Family sera présent à la fête de la musique à Chalon sur Saône le dimanche 21 juin 2026 de 18h à 20h rue du pont au niveau du restaurant "COTE SAONE" (restaurant en face du bureau de tabac LE GALIA) puis sur la scène du Port Villiers de 22h à 23h.

SBR - visuel transmis par Jean François Tillier pour publication