Fontaines

AVIS DE DECES - Monsieur Cédric FEVRE

Publié le 26 Mai 2026 à 07h19

 FONTAINES


Martine FEVRE, sa maman ; 
Richard, son frère ;
ses tantes et oncles ; 
ses cousines et cousins ;
et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Cédric FEVRE 
survenu le 23 mai 2026, à l'âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 28 mai 2026, à 14h30, en l'église de Fontaines.


La famille rappelle à votre souvenir son papa,

Serge
décédé en 2015.
Cet avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements.