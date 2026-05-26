AVIS DE DECES - Monsieur Cédric FEVRE

FONTAINES



Martine FEVRE, sa maman ;

Richard, son frère ;

ses tantes et oncles ;

ses cousines et cousins ;

et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Cédric FEVRE

survenu le 23 mai 2026, à l'âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 28 mai 2026, à 14h30, en l'église de Fontaines.



La famille rappelle à votre souvenir son papa,

Serge

décédé en 2015.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.