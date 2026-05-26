Bresse

AVIS DE DECES - Monsieur Roger LAISSU

Publié le 26 Mai 2026 à 07h20

 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN


Le comité FNACA invite ses adhérents aux obsèques de notre ami

Roger LAISSU 


qui auront lieu en l'église de Saint-Germain-du-Plain le vendredi 29 mai à 10h30.

Avis de décès paru le 26 mai 2026 dans Le Journal de Saône et Loire