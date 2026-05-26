A l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône : Les Finales des Championnats de France Juniors U 15 et U18 de natation du 25 au 30 mai à partir de 17h30 ont commencé

Les premiers résultats et le photoreportage info-chalon.com

Du lundi de pentecôte du 25 mai au samedi 30 mai 2026 (à partir de 17 heures 30 à 19 heures 30), se déroulent à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Finales des Championnats de France Juniors U15 etU 18.

Une compétition qui s’est déroulée ce lundi de pentecôte en présence de Jean Yves Mazué, Adjoint en charge des Sports à la ville de Chalon-sur-Saône, de Jean Luc Manaudou (père de Laure et Florent), Président de la Ligue Aura, Vice-président délégué aux territoires de la Fédération Française de Natation et représentant Gilles Sezionale, Président de la Fédération Française de Natation et Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais…

Sur place, seront présents 827 participants soit 371 nageuses et 456 nageurs représentants 245 structures. Une compétition nationale qui permet aux nageuses et nageurs qualifiés d’accéder au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne mais aussi aux Championnats d’Europe Juniors (à Munich).

Côté des nageurs de Saône-et-Loire, 16 représentaient le département dont 14 chalonnais du Centre Nautique de Chalon avec quelques espoirs de médailles pour les nageuses Laure Jaffelin, Clémentine Trimaille et le nageur Daniel Musaeu.

Malheureusement pour la 1ère journée de ces championnats de France, les chalonnaises n’ont pas brillé !

Une compétition qui mobilise 45 arbitres au total sur 5 jours dont 30 présents à chaque compétition.

Une table de marque également composée de personnes de la FFN.

Niveaux internationaux, Jeanne Lechevalier d’Amiens Métropole Natation plusieurs fois championne de France a répondu une nouvelle fois présente en reportant le titre de Championne de France du 50 mètres dos dames (elle se qualifie également pour les Championnats d’Europe Juniors à Munich) et termine 2ème du 200 mètres nage libre dames.

La nageuse Maeline Bessard de Grenoble ALP 38 favorite du 200 mètres nage libre dames a répondu également présente en devenant championne de France.

Podiums des Championnats de France juniors 2026

800 mètres Nage Libre Messieurs U15 (1 Série finale)

1er Julien Demaldent SN Versailles

2ème Lylian Loiseau AS Corbeil-Essone

3ème Elliot Sartel Sanchez Dauphins de Toulouse

800 mètres Nage Libre Messieurs U18 (1 Série finale)

1er Rami Rahmouni (KSA) US Créteil Natation

1er Adrien Espriet Lille Métropole Natation

2ème Matéo Grégoire-Charmasson Nautic Club Nîmes

3ème Titouan Parat CN Alès

50 mètres Dos Dames U15 (Finale A)

1ère Adele Demacon Charleville Mezières Natation

2ème Louise Perez Montpellier Métropole Natation

3ème Gilyane Pachiaudi Olympic nice Natation

50 mètres Dos Dames U18 (Finale A)

1ere Jeanne Lechevalier Amiens Métropole Natation

2ème Julia Perrot Montpellier Métropole Natation

3ème Andréanne Bourseul Nantes Natation

100 mètres Papillon Messieurs U15 (Finale A)

1er Adam Khereddine Le Chesnay Natation

2ème Arthur Audot Stade Saint Laurent du Var Natation

3ème Hamza Ghanem CN Melun Val de Seine

100 mètres Papillon Messieurs U18 (Finale A)

1er Chrissander Cerda CN Antibe

2ème Timo Roudillon CN Houilles-Carrieres

3ème Jules Renard Dauphins Toulouse OEC

400 mètres 4 Nages Dames U15 (Finale A)

1ere Margaux Penard Nautic Club Nimes

2ème Eliza Nikandrov AS Monaco Natation

3ème Adele Demacon Charleville Mezières Natation

400 mètres 4 Nages Dames U18 (Finale A)

1ere Tess Tinker Stade Olympic Chambéry

2ème Clémence Allai n ES Massy Natation

3ème Louise Juppin Charleville Mézières Natation

100 mètres Brasse Messieurs U15 (Finale A)

1er Colas Simonnot Troyes ON

2ème Timothé Jay Macon Natation

3ème Antonin Viano Natation Villefranche-en-Beaujolais

100 mètres Brasse Messieurs U18 (Finale A)

1er Marius Bayle ASM Chamalières Natation

2ème Nolan Roland Paul-Bert Rennes

3ème Alexandre Pausé Dauphins Toulouse OEC

200 mètres Nage Libre Dames U15 (Finale A) 19:05

1ere Lison Roussel Alliance Dijon Natation

2ème Loane Schmitt Dauphins de Saint Louis

3ème Faustine Penard Nautic Club Nimes

200 mètres Nage Libre Dames U18 (Finale A) 19:05

1ere Maeline Bessard Grenoble ALP 38

2ème Jeanne Lechevalier Amiens Métropole Natation

3ème Maeva Soldermann Dauphins de Saint-Louis

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B