Chalon sur Saône
A l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône : Les Finales des Championnats de France Juniors U 15 et U18 de natation du 25 au 30 mai à partir de 17h30 ont commencé
Par J.P.B
Publié le 26 Mai 2026 à 08h03
Les premiers résultats et le photoreportage info-chalon.com
Du lundi de pentecôte du 25 mai au samedi 30 mai 2026 (à partir de 17 heures 30 à 19 heures 30), se déroulent à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Finales des Championnats de France Juniors U15 etU 18.
Une compétition qui s’est déroulée ce lundi de pentecôte en présence de Jean Yves Mazué, Adjoint en charge des Sports à la ville de Chalon-sur-Saône, de Jean Luc Manaudou (père de Laure et Florent), Président de la Ligue Aura, Vice-président délégué aux territoires de la Fédération Française de Natation et représentant Gilles Sezionale, Président de la Fédération Française de Natation et Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais…
Sur place, seront présents 827 participants soit 371 nageuses et 456 nageurs représentants 245 structures. Une compétition nationale qui permet aux nageuses et nageurs qualifiés d’accéder au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne mais aussi aux Championnats d’Europe Juniors (à Munich).
Côté des nageurs de Saône-et-Loire, 16 représentaient le département dont 14 chalonnais du Centre Nautique de Chalon avec quelques espoirs de médailles pour les nageuses Laure Jaffelin, Clémentine Trimaille et le nageur Daniel Musaeu.
Malheureusement pour la 1ère journée de ces championnats de France, les chalonnaises n’ont pas brillé !
Une compétition qui mobilise 45 arbitres au total sur 5 jours dont 30 présents à chaque compétition.
Une table de marque également composée de personnes de la FFN.
Niveaux internationaux, Jeanne Lechevalier d’Amiens Métropole Natation plusieurs fois championne de France a répondu une nouvelle fois présente en reportant le titre de Championne de France du 50 mètres dos dames (elle se qualifie également pour les Championnats d’Europe Juniors à Munich) et termine 2ème du 200 mètres nage libre dames.
La nageuse Maeline Bessard de Grenoble ALP 38 favorite du 200 mètres nage libre dames a répondu également présente en devenant championne de France.
Podiums des Championnats de France juniors 2026
800 mètres Nage Libre Messieurs U15 (1 Série finale)
1er Julien Demaldent SN Versailles
2ème Lylian Loiseau AS Corbeil-Essone
3ème Elliot Sartel Sanchez Dauphins de Toulouse
800 mètres Nage Libre Messieurs U18 (1 Série finale)
1er Rami Rahmouni (KSA) US Créteil Natation
1er Adrien Espriet Lille Métropole Natation
2ème Matéo Grégoire-Charmasson Nautic Club Nîmes
3ème Titouan Parat CN Alès
50 mètres Dos Dames U15 (Finale A)
1ère Adele Demacon Charleville Mezières Natation
2ème Louise Perez Montpellier Métropole Natation
3ème Gilyane Pachiaudi Olympic nice Natation
50 mètres Dos Dames U18 (Finale A)
1ere Jeanne Lechevalier Amiens Métropole Natation
2ème Julia Perrot Montpellier Métropole Natation
3ème Andréanne Bourseul Nantes Natation
100 mètres Papillon Messieurs U15 (Finale A)
1er Adam Khereddine Le Chesnay Natation
2ème Arthur Audot Stade Saint Laurent du Var Natation
3ème Hamza Ghanem CN Melun Val de Seine
100 mètres Papillon Messieurs U18 (Finale A)
1er Chrissander Cerda CN Antibe
2ème Timo Roudillon CN Houilles-Carrieres
3ème Jules Renard Dauphins Toulouse OEC
400 mètres 4 Nages Dames U15 (Finale A)
1ere Margaux Penard Nautic Club Nimes
2ème Eliza Nikandrov AS Monaco Natation
3ème Adele Demacon Charleville Mezières Natation
400 mètres 4 Nages Dames U18 (Finale A)
1ere Tess Tinker Stade Olympic Chambéry
2ème Clémence Allai n ES Massy Natation
3ème Louise Juppin Charleville Mézières Natation
100 mètres Brasse Messieurs U15 (Finale A)
1er Colas Simonnot Troyes ON
2ème Timothé Jay Macon Natation
3ème Antonin Viano Natation Villefranche-en-Beaujolais
100 mètres Brasse Messieurs U18 (Finale A)
1er Marius Bayle ASM Chamalières Natation
2ème Nolan Roland Paul-Bert Rennes
3ème Alexandre Pausé Dauphins Toulouse OEC
200 mètres Nage Libre Dames U15 (Finale A) 19:05
1ere Lison Roussel Alliance Dijon Natation
2ème Loane Schmitt Dauphins de Saint Louis
3ème Faustine Penard Nautic Club Nimes
200 mètres Nage Libre Dames U18 (Finale A) 19:05
1ere Maeline Bessard Grenoble ALP 38
2ème Jeanne Lechevalier Amiens Métropole Natation
3ème Maeva Soldermann Dauphins de Saint-Louis
Le photoreportage info-chalon.com
J.P.B
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