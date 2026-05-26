Chalon sur Saône
Plus de 200 jeunes réunis aux Aubépins pour le succès d'«Unis'vers Jeunesse»
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 26 Mai 2026 à 08h30
Pour la deuxième édition d'«Unis'vers Jeunesse», un événement entièrement imaginé et organisé par la jeunesse de notre ville. Retour en images avec Info Chalon.
Samedi 23 mai 2026, le quartier des Aubépins a été le théâtre d'une belle démonstration d'engagement et de dynamisme portée par la jeunesse chalonnaise. Organisée par 13 jeunes âgés de 11 à 18 ans, la fête «Unis'vers Jeunesse» a rassemblé plus de 200 participants dans le parc des Aubépins et aux abords de l'école Romain Rolland, confirmant ainsi le succès grandissant de cette initiative.
Bien plus qu'un simple rendez-vous festif, «Unis'vers Jeunesse» est avant tout un projet conçu, imaginé et porté de A à Z par ces jeunes organisateurs. De l'idée initiale jusqu'à la réalisation concrète de l'événement, ils ont su faire preuve d'un véritable sens de l'engagement et d'une remarquable implication, accompagnés tout au long du projet par des animateurs restés en soutien.
Cette deuxième édition marque une montée en puissance notable. Les maisons de quartier, plusieurs services de la Ville ainsi que différents partenaires associatifs et institutionnels se sont mobilisés pour élargir la dynamique et permettre à davantage de jeunes de prendre part à cette aventure collective.
Le résultat était au rendez-vous samedi après-midi : stands, ateliers, animations, scène ouverte et ambiance festive ont animé le quartier dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Une mobilisation exemplaire qui dépasse largement le cadre d'un seul quartier et témoigne de la capacité de la jeunesse chalonnaise à fédérer autour de projets positifs.
Mais la réussite de l'événement ne s'arrête pas à son organisation. Les jeunes ont également participé activement au financement du projet en menant plusieurs actions d'autofinancement et en constituant des dossiers de demande d'aides. Une démarche concrète qui leur a permis de développer leur autonomie, leur sens des responsabilités et leur capacité à mener leurs ambitions jusqu'au bout.
Pour Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, «Unis'vers Jeunesse» illustre parfaitement l'engagement et la capacité d’organisation de la jeunesse locale. «Une réussite collective qui fait chaud au cœur !», a-t-il salué à l'issue de cette journée placée sous le signe du partage, de l'énergie et de la créativité.
Avec cette deuxième édition réussie, «Unis'vers Jeunesse» s'impose comme un rendez-vous fédérateur et inspirant, révélant toute l'énergie, la créativité et l'engagement de la jeunesse chalonnaise.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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