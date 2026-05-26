Givry
Les 30h du jeu vous donnent rendez-vous à Givry ce week-end
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 26 Mai 2026 à 08h35
Ouverture des festivités ce samedi à 11h - Salle des fêtes et Parc Oppenheim de Givry. Non stop jusqu'au dimanche 18H.
Les 30h du Jeu, c’est un festival de jeux de société modernes en Saône-et-Loire, qui dure 30h non-stop ! Eh oui, vous avez bien lu ! 30 heures non stop !
Au programme... plus de 350 jeux modernes en accès libre, des animations et une nocturne entre experts, des rencontres avec des auteurs, des jeux de rôles parfois animées par leurs auteurs, un espace dédié aux enfants et aux familles et même une petite restauration sur place. Pleins de cadeaux sont à gagner.
Pour tout savoir sur les 30 heures du jeu... et vous inscrire ! c'est par ici
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