Étienne Massenot fait ses adieux à la Verrerie après 26 années sous les couleurs chalonnaises

Tourné vers la finale de Bercy, Étienne a vécu un match chargé de souvenirs dans son gymnase de toujours. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 16 mai 2026 restera une date particulière pour Étienne Massenot. Véritable enfant du club, le joueur de l'ASHBCC a disputé son dernier match à domicile dans le mythique gymnase de la Verrerie, là même où son histoire avec le handball chalonnais avait commencé 26 ans plus tôt.

Face à Vesoul, dans une rencontre haletante conclue sur un match nul (34-34), l'émotion était omniprésente. Même si ce résultat a privé les Bleus et Blancs d'un titre de champion à domicile, l'essentiel était déjà assuré avec la montée validée et, surtout, une finale de Coupe de France Régionale en ligne de mire.

«Je ne vais pas (vous) cacher que ces deux dernières semaines ont été assez riches en émotions pour moi. Mon dernier match à la maison, surtout à la Verrerie, là où j'avais commencé 26 ans plus tôt… Terminer mon histoire dans cette salle, c'était vraiment un moment intense. J'aurai profité de chaque minute de cette ambiance bien chalonnaise. Car à Chalon, on a un vrai public de handball», nous confie-t-il avec émotion.

Le nul contre Vesoul a certes laissé un goût particulier, mais le groupe est rapidement passé à autre chose.

«Oui, on n'aura pas gagné ce match, mais on ne l'aura pas perdu non plus. Ces points du match nul ne nous auront pas permis d'être champions et de soulever la coupe chez nous. Ça a un peu cassé l'ambiance, c’est vrai», ajoute ce dernier, «mais la montée était déjà validée et nous avions surtout notre plus belle finale à jouer le week-end suivant».

Une préparation sérieuse avant la finale de Bercy

Avant de prendre la route de Paris, l'ASHBCC avait fait le choix de se mesurer à un adversaire au complet afin de préparer au mieux l'échéance nationale.

«Ce match nous a permis de pointer les quelques ajustements à faire pour la finale de Coupe de France, mais aussi de prendre encore plus confiance. Nous avons choisi de jouer Vesoul avec 100 % de son effectif, même si certains joueurs chez eux étaient "grillés" et ne pouvaient normalement pas jouer. Pourtant, on a voulu cette opposition pour se préparer au mieux. Rien que pour ça, on peut être fiers de nous et de l'envie que nous avons», poursuit-il.

Le dimanche 24 mai 2026, à 9 heures, l'ASHBCC retrouvait ainsi Accor Arena pour disputer la finale de Coupe de France Régionale face à Courseulles-sur-Mer (Calvados), une rencontre retransmise en direct sur Handball TV.

Pour Étienne, ce rendez-vous avait une saveur toute particulière.

«Quel kiff de se dire que mon dernier match sera dans cette salle-là, dans ce contexte-là. Même si je l'ai déjà vécu en 2012, cette année a beaucoup plus de saveur car je suis réellement un cadre de l'équipe. En 2012, j'étais davantage spectateur», raconte-t-il en riant. «À l'époque, je jouais avec des joueurs de Nationale 1 qui étaient des machines à leur poste. Moi, à 17 ou 18 ans, j'étais surtout là pour apprendre», nous explique le Mercuréen.

Un dernier hommage au club et aux bénévoles

Avant de tourner la page, le Bleu et Blanc a également tenu à rendre hommage à toutes celles et ceux qui font vivre le club au quotidien.

«Je voudrais en profiter une nouvelle fois pour remercier les bénévoles et les dirigeants du club qui se battent sans arrêt pour nous permettre de performer, de remonter de niveau et de vivre ces moments-là. Quel travail de leur part d'avoir réussi à organiser une expédition de plus de 300 personnes pour notre finale à Bercy. Quand on y pense, c'est dingue. Et c'est grâce à eux», confie-t-il plein de gratitude.

Au moment d'évoquer cette belle aventure humaine de deux saisons, entre descente et remontée, l'émotion reprend rapidement le dessus.

«Avec ce groupe, on aura tout vécu : la descente, puis la montée, la joie, les rires, le bonheur, mais aussi les doutes et les déceptions. Je ne les remercierai jamais assez pour leur investissement et pour tout ce qu'on a traversé ensemble», poursuit Étienne.

«La Verrerie, c'est la maison»

Désormais, une nouvelle vie s'ouvre pour le jeune homme, qui entend se consacrer à sa famille et à son activité professionnelle.

«Pour mon futur, je vais me consacrer à mes deux enfants, à ma femme et à ma famille, tout en continuant un peu le sport quand même», sourit-il. «Je suis aussi à la tête d'un domaine viticole à Mercurey, donc je compte me consacrer pleinement à mon entreprise».

Mais impossible pour lui de couper définitivement le lien avec le club de son cœur.

«Le club aura toujours une place prépondérante dans ma vie et je continuerai de le suivre de très près. Je serai son premier supporter. L'ASHBCC et la Verrerie, c'est un peu chez moi… c'est la maison. Je n'oublierai jamais toutes ces années de sacrifices et d'émotions pour ce club», nous confie Étienne.

Parmi ses coéquipiers, Quentin Cléaux a lui aussi tenu à saluer celui avec qui il partage les terrains depuis près de vingt ans.

«Il y a des coéquipiers que l'on croise quelques saisons, puis il y a ceux avec qui l'on grandit. Depuis vingt ans, nous partageons le même terrain, les mêmes combats et la même passion du handball. Depuis le début, on est un peu comme chien et chat tous les deux», glisse-t-il avec affection, «Aujourd'hui, au-delà du sportif, c'est surtout l'ami que je veux saluer. Celui avec qui on partage bien plus que des matchs. Celui qui fait partie de l'histoire du club, mais aussi d'une partie de ma vie».

Au moment de refermer ce long chapitre sous les couleurs chalonnaises, une chose est certaine : Étienne Massenot laissera bien plus que des statistiques ou des souvenirs de victoires derrière lui. Pendant 26 années, il aura incarné la fidélité, le travail, la passion et l'amour d'un maillot porté avec sincérité et humilité. De ses premiers pas à la Verrerie jusqu'à cette dernière danse pleine d'émotion, il aura traversé les saisons en restant fidèle à ses valeurs et à son club. À Chalon, certains joueurs passent… mais d'autres marquent une histoire. Étienne Massenot fait incontestablement partie de ceux-là.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati