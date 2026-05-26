Puces de Lans : fort succès pour l’édition 2026 qui a failli ne pas voir le jour

Ce dimanche 24 mai, les associations de la commune de Lans organisaient leurs « puces » annuelles.

Faute de mobilisation de bénévoles, l’édition 2026 a malheureusement failli être annulée.

Mais les organisateurs n’ont rien lâché et des bénévoles de dernière minute se sont joints à l’équipe pour permettre cette édition.

Le célèbre petit village du Grand Chalon a même reçu la visite (à titre personnel) de Monsieur le Ministre, Sébastien Martin, qui est venu soutenir les bénévoles. Fidèle à lui même, l’ex-président du Grand Chalon ne s’est pas contenté de les encourager, il s’est même retroussé les manches !

Un moment qui a réchauffé les cœurs des bénévoles !

Dès 4h du matin, ce sont une centaine d’exposants qui ont « déballé » leurs trésors au sein du village.

Malgré la nouvelle formule de restauration (pas de frites,saucisses, merguez , faute de bénévoles pour assurer la cuisson et le service) les sandwichs bien garnis et les wraps ont eu beaucoup de succès ainsi que les crêpes de Christine !

Les nombreuses et nombreux visiteurs, matinaux pour la plupart, ont pu profiter de l’ambiance conviviale et familiale fidèle et chère à la petite commune de l’agglomération chalonnaise.



Amandine Cerrone