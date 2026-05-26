Chalon sur Saône

Réussissez à coup sûr la fête des mères avec Pauline et Anna, les fleuristes d‘Un été à la Campagne’

Par J.P.B

Publié le 26 Mai 2026 à 13h40

Réussissez à coup sûr la fête des mères avec Pauline et Anna, les fleuristes d‘Un été à la Campagne’

Clin d’œil info-chalon.com

La belle boutique « Un été à la Campagne », située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône est un émerveillement pour les sens.

A l’occasion de la fête des  mères, les fleuristes  Anna Cvitkusic et Pauline Audard vous proposent de nombreuses créations et compositions à offrir à votre maman.

Pauline et Anna mettent à disposition de leur clientèle le meilleur de l’art floral.

Ensemble, elles sauront vous conseiller pour des bouquets ou des compositions uniques.

A l’occasion de la fête des mères le magasin ‘Un été à la Campagne’ est  ouvert le vendredi et samedi en continu de 9h à 19h et le dimanche 8h 13h. Livraison gratuite à Chalon sur Saône, alors  n’hésitez pas à réserver par téléphone au 03.85.42.95.37

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