Réussissez à coup sûr la fête des mères avec Pauline et Anna, les fleuristes d‘Un été à la Campagne’

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La belle boutique « Un été à la Campagne », située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône est un émerveillement pour les sens.

A l’occasion de la fête des mères, les fleuristes Anna Cvitkusic et Pauline Audard vous proposent de nombreuses créations et compositions à offrir à votre maman.

Pauline et Anna mettent à disposition de leur clientèle le meilleur de l’art floral.

Ensemble, elles sauront vous conseiller pour des bouquets ou des compositions uniques.

A l’occasion de la fête des mères le magasin ‘Un été à la Campagne’ est ouvert le vendredi et samedi en continu de 9h à 19h et le dimanche 8h 13h. Livraison gratuite à Chalon sur Saône, alors n’hésitez pas à réserver par téléphone au 03.85.42.95.37

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