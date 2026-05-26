Culture
Pour ne rien rater des Théâtrales chalonnaises 2026 – 2027…
Par Michel POIRIAULT
Publié le 26 Mai 2026 à 18h27
Les Théâtrales de Chalon-sur-Saône s’accordent une pause estivale, et même partiellement automnale en plus, puisqu’elles se redresseront au plan local à la fin octobre. Bonne nouvelle : le programme 2026-2027 est établi, le voici donc.
Attention ! L’ouverture des abonnements aura lieu le lundi 1er juin, et celle des ventes individuelles, le lundi 15 juin. Des quotas seront réservés ex exclusivité pour les abonnés et les nouveaux abonnés parmi les meilleures places de chaque catégorie pendant 2 semaines seulement !
Les six dates à retenir à l’Espace des Arts :
- Jeudi 29 octobre à 20h : COCHONS D’INDE (une pièce de Sébastien Thiéry, avec Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville, Emmanuelle Bougerol)
- Dimanche 6 décembre à 16h30 : UN WEEK-END CHARGÉ (une pièce d’Éric Assous, avec Arthur Jugnot et Davy Sardou notamment)
- Dimanche 24 janvier 2027 à 16h30 : LE PÈRE (une pièce de Florian Zeller, avec Pierre Arditi et Irène Jacob)
- Dimanche 21 février à 18h : MUR MURE (une pièce de Lilou Fogli, avec Clovis Cornillac, Judith El Zein notamment)
- Dimanche 21 mars à 16h30 : LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (une pièce de Tom Schulman, adaptation du film culte)
- Vendredi 16 avril à 20h : THE LOOP (une pièce de Robin Goupil, laquelle a obtenu le Molière 2025 de la meilleure comédie
Comment acheter vos places ?
En ligne :
Par téléphone :
Les Théâtrales
Fanny Liziard au 03 85 46 65 89
William Luque Ortiz au 01 53 20 00 60
Sur place :
Prendre rendez-vous préalablement auprès de Fanny Liziard (03 85 46 65 89) [email protected]
Parc des Expositions
1 rue d’Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h – 17h
Fermé le week-end
Crédit photo : DR
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