CÔTE D'OR

Un maraicher pour fournir les collèges de Côte d'Or

Par Nadège HUBERT

Publié le 26 Mai 2026 à 15h25

Un maraicher pour fournir les collèges de Côte d'Or

Le conseil départemental de Côte-d’Or a inauguré son pôle maraichage à Perrigny-lès-Dijon. Ce nouvel outil remplit à la fois une mission sociale et devrait contribuer à améliorer l’alimentation des collégiens.

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