RD 38 – Commune d’Ouroux-sur-Saône Travaux de renouvellement de couche de roulement - Attention des perturbations les 27 et 28 mai

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de renouvellement de la couche de roulement de la RD 38 du PR 0+824 à PR 1+400. C’est pour la collectivité un investissement de 72 000€ TTC (études et travaux confondus) au service de la sécurité et du confort des usagers.





Les travaux sont prévus du 27 au 28 mai 2026.

La circulation sera barrée sur la RD 38

dans l’agglomération d’Ouroux-sur-Saône.





Une déviation sera mise en place par les voies départementales suivantes : RD978 ; RD197 et RD38, et ce, dans les deux sens de circulation.