Avec les fortes chaleurs, la tentation est grande de partir en forêt... mais la laisse est toujours obligatoire

Toute l'année en forêt, les chiens doivent rester sous surveillance à moins de 100 mètres de leur maître. Mais au printemps, la réglementation se durcit pour les toutous en vadrouille ! Du 15 avril au 30 juin, leurs propriétaires ont en effet l'obligation de les tenir en laisse lorsqu'ils se trouvent en dehors d'une allée forestière. Les chemins, les routes et les sentiers forestiers (GR, chemins de promenade) s'apparentent à ce type de voie exemptée. Cette mesure a pour but, en cette période charnière pour la vie sauvage, d'éviter que les chiens ne s'attaquent aux oiseaux ou à d'autres espèces d'animaux et de favoriser le repeuplement de la faune forestière. Dotés d'un flair hors pair, les canidés ont en effet le chic pour repérer les nouveau-nés ou les oiseaux nichant au sol, particulièrement vulnérables. Cette période coïncide en outre avec la mise bas de nombreux mammifères, que la présence des chiens peut stresser. À noter que les maîtres ne respectant pas cette réglementation s'exposent à une amende forfaitaire de 135 €.



Charlotte Arnaud