Société
Avec les fortes chaleurs, la tentation est grande de partir en forêt... mais la laisse est toujours obligatoire
Par Charlotte Arnaud
Publié le 26 Mai 2026 à 16h45
Toute l'année en forêt, les chiens doivent rester sous surveillance à moins de 100 mètres de leur maître. Mais au printemps, la réglementation se durcit pour les toutous en vadrouille ! Du 15 avril au 30 juin, leurs propriétaires ont en effet l'obligation de les tenir en laisse lorsqu'ils se trouvent en dehors d'une allée forestière. Les chemins, les routes et les sentiers forestiers (GR, chemins de promenade) s'apparentent à ce type de voie exemptée. Cette mesure a pour but, en cette période charnière pour la vie sauvage, d'éviter que les chiens ne s'attaquent aux oiseaux ou à d'autres espèces d'animaux et de favoriser le repeuplement de la faune forestière. Dotés d'un flair hors pair, les canidés ont en effet le chic pour repérer les nouveau-nés ou les oiseaux nichant au sol, particulièrement vulnérables. Cette période coïncide en outre avec la mise bas de nombreux mammifères, que la présence des chiens peut stresser. À noter que les maîtres ne respectant pas cette réglementation s'exposent à une amende forfaitaire de 135 €.
Charlotte Arnaud
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône