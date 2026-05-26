Route des Grands Crus de Bourgogne : le Département de Côte d'Or lance le programme du 90e anniversaire de cette route mythique, première route oenotouristique de France

Ce vendredi 22 mai, à Pommard, l’un des villages les plus connus de la côte viticole de Côte-d’Or, François Sauvadet, Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or, et Marie-Claire Bonnet-Vallet, Président de Côte-d’Or Attractivité, en présence de nombreux maires, ont lancé le programme du 90e anniversaire de la Route des Grands Crus de Bourgogne, qui sera célébré en mai 2027.

Un focus particulier a été fait sur les travaux routiers qui seront réalisés sur tout l’itinéraire relevant de la compétence du Conseil départemental, qui s’inscrit dans un programme plus global d’investissement porté par le Département de 7,7 M€.

À un an du 90e anniversaire de la Route des Grands Crus, le Département de la Côte-d’Or engage un vaste programme de rénovation, de sécurisation et d’embellissement de cet itinéraire emblématique, première route œnotouristique créée en France en 1937. « Cette route n’est pas qu’un simple tracé routier. C’est la colonne vertébrale de notre territoire, le reflet de notre identité et l’écrin d’un patrimoine d’exception » a souligné le Président

Traversant 31 villages viticoles sur 60 kilomètres de vignes ininterrompues, la Route des Grands Crus constitue l’un des symboles majeurs du patrimoine bourguignon. Elle fait partie intégrante des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015.

À l’occasion de cet anniversaire historique, le Département mobilise plus de 7,7 M€ d’investissement pour renforcer l’attractivité et l’identité de cet itinéraire unique au monde.

Un programme d’aménagement sans précédent

Le plan engagé par le Département se décline autour de plusieurs axes structurants :

• 3,06 M€ consacrés aux actions portées directement par le Département : nouvelle signalétique, réaménagement de 20 aires d’accueil et végétalisation de l’itinéraire

• 2,60 M€ dédiés à l’amélioration et à la sécurisation de la route, dont 2,5 M€ pour la réfection de 26 kilomètres de chaussée ;

• 2,05 M€ pour accompagner les projets d’aménagement des communes traversées par la Route des Grands Crus.

4 500 rosiers Côte-d’Or pour sublimer la Route des Grands Crus

Parmi les marqueurs forts de cette requalification figure la plantation de plus de 4 500 rosiers Côte-d’Or le long de l’itinéraire.

Cultivée et multipliée en Côte-d’Or par les Pépinières DIMA, labellisées « Savoir-Faire 100 % Côte-d’Or », cette rose symbolise l’excellence, l’élégance et l’hospitalité du territoire.

Une nouvelle identité visuelle pour les 90 ans

Le Département a également dévoilé le nouveau totem « Route des Grands Crus », conçu par le designer de renommée internationale Ruedi Baur, connu notamment pour la signalétique du métro parisien.

À terme, 58 totems jalonneront l’itinéraire et marqueront les entrées des agglomérations traversées.

Le calendrier complet des festivités sera dévoilé à l’issue du comité de pilotage du 1er juin 2026 réunissant l’ensemble des maires concernés.