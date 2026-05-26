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Le Kiwanis Club de Beaune signe le plus important don redistribué en France : 59 000 € remis à 23 associations locales

Publié le 26 Mai 2026 à 18h08

Le Kiwanis Club de Beaune signe le plus important don redistribué en France : 59 000 € remis à 23 associations locales

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