Stage de danse avec Samuel Texier le 7 juin à Saint-Léger-sur-Dheune

Samuel Texier, né en 1998, est originaire de Béréziat dans l’Ain. Très jeune, il demande à ses parents de l’inscrire à des cours de danse. Il commence à pratiquer ce sport à l’école de danse Jean-Luc Habel de Bourg-en-Bresse, où son potentiel est très vite décelé. A l’adolescence, il décide de se consacrer à sa passion et envisage de devenir danseur professionnel. Après la troisième, il choisit d’arrêter ses études pour travailler et gagner son indépendance. Jusqu’à dix-huit ans, il travaille comme ouvrier du bâtiment sur les chantiers.

A dix-huit ans, il revient dans son école de danse de Bourg-en-Bresse pour y donner des cours. Parallèlement, il est sélectionné dans l’équipe de France de danse sportive, et remporte notamment la coupe de France en 2018 et la médaille de bronze au championnat de France en 2020.

Peu à peu il se fait connaître et, en décembre 2018, il fait partie de la troupe de danseurs lors de la première partie d’un concert de Beyoncé Knowles, en Inde. Le danseur collabore également avec le comité Miss France et participe à des shows de danse lors de l’élection nationale au mois de décembre. Il se lance également dans le mannequinat et pose pour la marque Superdry.

Le 17 septembre 2021, il intègre l’équipe de danseurs de la onzième saison de l’émission Danse avec les stars diffusée sur TF1, au bras de sa partenaire Wejdene.

Il forme à présent des professeurs de danse dans son école mydanceacademy, chorégraphie les prestations de jeunes espoirs du patinage artistique, performe en expression artistique et réalise des cours métrages…

Il animera 3 cours le dimanche 7 Juin à la Salle Pierre Chamagne de Saint Léger sur Dheune :

14h cours enfants

15h Jive

16h Rumba

Pour réserver

https://www.helloasso.com/associations/cours-de-danse-de-saint-leger/evenements/stage-de-danse-avec-samuel-texier-7-juin-2026?utm_source=app_ha&utm_campaign=share_campaign_button&utm_medium=android



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