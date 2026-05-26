"Ma vie extraordinaire de jeune femme ordinaire", le livre dont les jeunes ont porté un intérêt certain lors de la dédicace par Marie-Hélène Salmon à la FNAC de Chalon.

Ce livre présenté par son autrice Marie-Hélène Salmon aux FNAC de Montceau et de Chalon semble avoir suscité de l’intérêt et de la curiosité auprès des jeunes sur le passé et cette période douloureuse.

Ce vendredi et samedi, Marie-Hélène Salmon était à la Fnac de Chalon pour des après-midi rencontre avec le public.

Atteinte de dyslexie, habitante de Blangy-le-Château en Normandie, Marie-Hélène Salmon s'est passionnée pour l'écriture et a sorti son premier livre à 74 ans début mars 2025. Un livre retraçant l'histoire de sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce livre est comme une revanche :

Marie-Hélène Salmon était réalisatrice de films touristiques, rien ne la destinait à prendre la plume, mais comme elle le dit : « je souhaitais transmettre un devoir de mémoire pour mes enfants et petits-enfants qui ne connaissent pas cette histoire. D’autant plus que je suis dyslexique, je savais écrire en filmant, mais pas avec des mots ».

Elle est venue en Saône et Loire présenter son ouvrage au public et ce vendredi, lors de la séance de dédicace, trois jeunes garçons de 17 à 21 ans se sont arrêtés à son stand, très intéressés par le titre du récit. Ils ont conversé avec l’autrice sur cette période de la vie de sa mère Jacqueline. Les jeunes voulaient savoir, connaitre, ne pouvaient imaginer la destruction de la vie par la guerre et la différence énorme avec aujourd’hui où les moyens de communications donnent les informations en temps réel.

Marie-Hélène les a questionnés sur leur avenir et a constaté qu’ils avaient déjà une bonne approche de leur futur métier.

Zeynep Kockar directrice de la FNAC et son adjointe Mira Barbier ont accueilli Marie-Hélène Salmon et lui ont laissé un espace au milieu des livres, BD..., le lieu incontournable des mordus de lecture.

« J’ai fait de belles rencontres, surtout des jeunes, cette période les interroge. » nous a confié Marie-Hélène lors de notre rencontre à la FNAC Chalon.

A quand le prochain livre, madame Salmon ?

C.Cléaux

[email protected]