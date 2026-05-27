Chalon-sur-Saône : La 1ère édition du rallye du patrimoine et de la prévention routière a enchanté les élèves participants

Les 19 et 22 mai, la Ville de Chalon-sur-Saône a organisé un rallye pédestre original à destination des élèves de troisième des collèges chalonnais afin de sensibiliser les jeunes à la sécurité routière mais également pour découvrir le patrimoine local.

Cette opération de sensibilisation à la prévention routière notamment, organisée de 9h à 16h place de l’Hôtel de Ville, mais également dans plusieurs points de la ville, associait ateliers ludiques, quizz patrimonial et découverte de l’espace public.

Ce projet, mené en partenariat avec la police municipale, les agents de surveillance, le service patrimoine, le Conseil des jeunes, le Département ainsi que le service de la Sécurité Routière, avait pour objectif de sensibiliser les adolescents aux comportements responsables dans l’espace public.

250 participants pour ce 1er rallye patrimoine et prévention

Au total, 160 élèves des collèges Saint-Dominique et Le Devoir ont participé à la journée du 19 mai, tandis que 90 élèves du collège Doisneau étaient mobilisés le 22 mai. Bien que les six collèges de Chalon-sur-Saône aient été invités, plusieurs établissements n’ont malheureusement pas pu se rendre disponibles.

Sous la forme d’un « rallye » pédestre à travers la ville, les participants devaient parcourir 22 points d’observation liés au patrimoine chalonnais. Plusieurs étapes étaient consacrés aux missions de la police municipale et à la prévention des comportements à risque, notamment la conduite sous l’emprise de l’alcool, la réglementation des cyclomoteurs ou encore le partage de la voie publique.

Les enseignants encadrants ont pleinement joué le jeu tout au long de cette journée placée sous le signe de la citoyenneté et de la prévention.

Pour M. Volant, directeur de la police municipale, cette initiative permettait avant tout de faire prendre conscience aux jeunes, à un moment charnière (entre le collège et le lycée), que « l’espace public est un espace partagé ». Une meilleure compréhension de la cohabitation entre les différents usagers contribue ainsi à améliorer le vivre-ensemble et la sécurité de tous.

Vendredi, c'est l’équipe de M. Gonnot qui a remporté le challenge avec un total de 42 points, permettant aux élèves de repartir avec différents lots. Tous les participants ont également reçu des goodies en souvenir de cette journée.

Face au succès rencontré par cette première édition, l’opération pourrait bien être reconduite l’an prochain, à une période plus favorable afin de permettre à davantage d’établissements scolaires de participer.