Concert de soutien à Afrik'en fête : une soirée solidaire et festive à LaPéniche

Une soirée chaleureuse et festive pour soutenir la 5ème édition du festival, attendue les 4 et 5 juillet. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 16 mai 2026, la salle LaPéniche a vibré au rythme des musiques africaines, du hip-hop et de la danse à l'occasion du concert de soutien organisé en partenariat avec l'association Afrik'en fête. Une soirée chaleureuse et fédératrice destinée à soutenir le festival Afrik'en fête, dont la 5ème édition se déroulera les 4 et 5 juillet 2026 au Lac des Prés Saint Jean, à Chalon-sur-Saône.

Après avoir accueilli Adama Dramé en 2024 puis Djenfako l'an dernier, LaPéniche renouvelait cette année encore son engagement aux côtés de l'association pour proposer un rendez-vous solidaire placé sous le signe du partage et de la convivialité.

Et le succès fut au rendez-vous : le public est venu nombreux pour assister à cette soirée généreuse, portée par des artistes investis et une énergie communicative du début à la fin.

Le programme, particulièrement riche et éclectique, a largement contribué à l'ambiance festive de la soirée. En première partie, le groupe Mboki Sabar a offert une immersion au cœur des traditions sénégalaises à travers percussions, chants et danse. Composé de Khadim Sene, Sengane Ngom, Hassan Koeta et Samba Diarra, le collectif a transporté le public dans un voyage rythmé et vibrant.

Le concert s'est poursuivi avec KLR Project, un projet hip-hop électrique réunissant Leto Punk Poésie et son fils Noah, accompagnés de deux duos de jeunes danseurs. Une prestation intense et moderne, mêlant textes, énergie scénique et performances chorégraphiques.

Enfin, DJ Moussa 223, de son vrai nom Moussa Camara, a clôturé la soirée avec un DJ set fédérateur. Grâce à ses talents de chorégraphe et à son sens de l'animation, il a entraîné toute la salle dans une grande fête dansante jusqu'à la fin de la soirée.

Au-delà de la musique, ce concert a surtout été un beau moment de partage et de rencontre, offrant un avant-goût prometteur du festival Afrik'en fête qui ouvrira l'été chalonnais les 4 et 5 juillet prochains.

La soirée a également été l'occasion de dévoiler en exclusivité l'affiche et le programme de cette nouvelle édition du festival. À cette occasion, Ibrahim Rabo, le président de l'association Afrik'en fête, a tenu à remercier l'ensemble des partenaires pour leur soutien, notamment la Région Bourgogne Franche-Comté, BFC International, l'Agence Française de Développement (AFD), le Département de Saône-et-Loire et la Ville de Chalon-sur-Saône, ainsi que les nombreuses associations locales et tous les acteurs mobilisés autour de l’organisation de cette 5ème édition.

Le rendez-vous est désormais donné au premier week-end de juillet, au Lac des Prés Saint Jean, pour célébrer une nouvelle édition d'Afrik'en fête placée sous le signe des cultures, de la musique et du vivre-ensemble.

(Crédits photos : © Yamina Jaballah et Pamphile Papado)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati