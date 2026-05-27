Chalon sur Saône
Finales des Championnats de France Juniors U 15 et U18 de natation (2ème journée)
Par J.P.B
Publié le 27 Mai 2026 à 07h54
Les résultats et le photoreportage info-chalon.com
Du lundi de pentecôte du 25 mai au samedi 30 mai 2026 (à partir de 17 heures 30 à 19 heures 30), se déroulent à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Finales des Championnats de France Juniors U15 et U 18.
Une compétition qui s’est déroulée ce mardi 26 juin en présence de Dominique Melin, Conseillère Départementale, de John Guigue, Vice-président en charge des Sports, de Jean Yves Mazué, Adjoint en charge des Sports à la ville de Chalon-sur-Saône, de Jean Luc Manaudou (père de Laure et Florent), Président de la Ligue Aura, Vice-président délégué aux territoires de la Fédération Française de Natation et représentant Gilles Sezionale, Président de la Fédération Française de Natation, d’Isabelle Crouzier-Brun, Proviseur du Lycée Emiland Gauthey, Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais...
Une compétition qui regroupe 827 participants soit 371 nageuses et 456 nageurs représentants 245 structures.
Info-chalon était présent ce mardi 26 juin 2026 au bord du bassin à 17 h 30 pour assister aux finales dont la confrontation sur 50 mètres dos messieurs entre deux cadors français, Nathan Muratory ( de Canet 66 Natation) et Chrissander Cerda (CN Antibes déjà champion de France sur 100 mètres papilllon), duel qui sera remporté par le premier au prix d’une course très disputée !
Assister aussi au deuxième duel sur 400 mètres 4 nages entre Luka Pavlovic (AS Corbeil-Essonne) et Octave Paradol (Dauphins d’Annecy) remporté par le premier.
Pour constater aussi la nette domination de Sauveur Cristofini (CFC Ajaccio) aux 200 mètres nage libre, qui remporte haut la main sa course !
Côté chalonnaise petite satisfaction avec Laure Jaffelin (Catégorie 15 ans) qui termine à 2 places du podium pour deux petites secondes.
Podiums des Championnats de France juniors 2026
800 mètres Nage Libre Dames U15 (1 Série finale)
1ere Jade Soriot SC Thionville
2ème Margaux Deleval Alliance Dijon Natation
3ème Maïlys Sagit CN Cévennes Alès
800 mètres Nage Libre Dames U18 (1 Série finale)
1ere Carla Serra Canet 66 Natation
2ème Manoli Cassar CN Antibes
3ème Rosalie Mesmacque Lille Métropole Natation
50 mètres Dos Messieurs U15 (Finale A)
1èr Antonio Caceres Duenas Olympic Nice Natation
2ème Alvin Tran Villejuif Natation
3ème Lucas Languebien Etoile Saint Leu Natation
50 mètres Dos Messieurs U18 (Finale A)
1er Nathan Muratory Canet 66 Natation
2ème Chrissander Cerda CN Antibes
3ème Sael Laporte Nantes Natation
100 mètres Papillon Dames U15 (Finale A)
1ere Elaya Jacquier CO Saint Dizier Natation
2ème Anna Castor Helaine CNO ST Germain en Laye
3ème Lison Roussel Alliance Dijon Natation
100 mètres Papillon Dames U18 (Finale A)
1ere Andréanne Bourseul Nantes Natation
2ème Ferroudja BettiouiAS Corbeil Essonne
3ème Clelia Gaudet Amiens Métropole Natation
400 mètres 4 Nages Messieurs U15 (Finale A)
1er Jules Demaldent SN Versailles
2ème Nathanaël Champenois Alliance Dijon Natation
3ème Thibault Fehrnbach Clamart Natation 92
400 mètres 4 Nages Messieurs U18 (Finale A)
1er Luka Pavlovic AS Corbeil-Essonne
2ème Octave Paradol Dauphins d’Annecy
3ème Esteban Faure AS Monaco Natation
3ème Antoine Petit AS Monaco Natation (MT)
100 mètres Brasse Dames U15 (Finale A)
1ere Mazarine Adam AN Romorantin
2ème Laura Assouad CN Salon de Provence
3ème Aynolha billard SN Versailles
100 mètres Brasse Dames U18 (Finale A)
1ere Chloé Lombardo SN Metz
2ème Olivia Froger Deprès Stade Olympique Chambéry
3ème Célia Bouloukbachi Villejuif Natation
200 mètres Nage Libre Messieurs U15 (Finale A)
1er Paul Keforn CA Orsay
2ème Hamza Ghanem CN Melun Val de Seine
3ème Romain Schildknecht Mulhouse ON
200 mètres Nage Libre Messieurs U18 (Finale A)
1er Sauveur Cristofini GFC Ajaccio
2ème Gabriel Crassard AS Monaco Natation
3ème Paul Mervant-Dufy CN Marseille
Le photoreportage info-chalon.com
J.P.B
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