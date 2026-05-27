AVIS DE DECES - Madame Lucienne VIOLOT née MEUNIER

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Christelle, sa fille ;

Florian et Mathis, ses petits-fils,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Lucienne VIOLOT née MEUNIER

survenu le lundi 25 mai 2026, à l'âge de 95 ans.

Les obsèques auront lieu le lundi 1er juin 2026 , à 10 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.