CÔTE D'OR

L’Aéroclub Beaunois réussit son envol pour son centenaire

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 27 Mai 2026 à 08h45

L’Aéroclub Beaunois réussit son envol pour son centenaire

À l’occasion de son centenaire, l’Aéroclub Beaunois a accueilli de nombreux visiteurs ce week-end de pentecôte sur l’aérodrome de Beaune-Challanges.

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