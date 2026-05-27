Les chœurs d'enfants de la maîtrise Chalonnaise Saint Charles annoncent leur comédie musicale

« Les Gamins de Paris ».

JEUDI 18 JUIN-20h00

Salle Marcel Sembat



Paris se raconte en musique, au rythme du chœur et de la chanson française.

Pour redécouvrir l’univers des titis parisiens, figures emblématiques du Paris populaire d’hier et d’avant-guerre, au son des claquettes, de l’accordéon et de l’orgue de barbarie, pour un moment plein de charme et d’émotion.

Une pensée au 18 juin, en écho à cette mémoire historique



Réservez vos places dès à présent grâce au QRCode