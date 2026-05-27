Chalon sur Saône

Les chœurs d'enfants de la maîtrise Chalonnaise Saint Charles annoncent leur comédie musicale

Publié le 27 Mai 2026 à 08h52

Les chœurs d'enfants de la maîtrise Chalonnaise Saint Charles annoncent leur comédie musicale

   « Les Gamins de Paris ».

JEUDI 18 JUIN-20h00

Salle Marcel Sembat


Paris se raconte en musique, au rythme du chœur et de la chanson française. 
Pour redécouvrir l’univers des titis parisiens, figures emblématiques du Paris populaire d’hier et d’avant-guerre, au son des claquettes, de l’accordéon et de l’orgue de barbarie, pour un moment plein de charme et d’émotion.
Une pensée au 18 juin, en écho à cette mémoire historique

 


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