Aviron : les jeunes Chalonnais brillent aux championnats de France UNSS et FNSU

Avec notamment une 6ème place nationale en quatre mixte et deux titres universitaires pour Zoé. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce week-end des 23 et 24 mai 2026, les championnats de France UNSS et FNSU d'aviron se sont déroulés à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), sous un magnifique soleil et dans des conditions idéales pour la pratique.

Un rendez-vous national qui a rassemblé les meilleurs équipages scolaires et universitaires du pays.

La ville de Chalon-sur-Saône était représentée par l'Ensemble scolaire Saint-Charles, auteur d'une très belle prestation collective. L'établissement termine à une honorable 11ème place au classement national des établissements français, confirmant la dynamique positive de l'aviron chalonnais.

Le meilleur résultat du week-end revient au quatre mixte, qui décroche une excellente 6ème place nationale après de très belles courses disputées tout au long de la compétition.

Les garçons se classent quant à eux 12èmes, tandis que les filles terminent à la 13ème place.

Autre satisfaction du côté chalonnais : la performance remarquable de Zoé Moreau, actuellement étudiante à Nancy (Meurthe-et-Moselle) et engagée lors des championnats FNSU. La jeune rameuse réalise un doublé de prestige en remportant deux titres nationaux : en deux de couple poids léger ainsi qu'en huit mixte.

L'actualité de l'aviron scolaire se poursuivra dès ce jeudi 28 mai 2026 avec le traditionnel Défi des collèges, organisé de 13 heures 30 à 16 heures 30 à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône.

Dix établissements scolaires participeront à cette rencontre conviviale, au cours de laquelle les élèves s'affronteront à travers différentes épreuves adaptées à leurs niveaux.

Un excellent week-end sportif donc pour l'ensemble des rameurs et rameuses chalonnais, qui repartent de Pont-à-Mousson avec de très beaux résultats et de nombreux souvenirs dans une ambiance aussi chaleureuse que sportive.

(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati