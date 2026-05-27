Le ROC renonce au Critérium National de boxe éducative

Une décision prise par son président qui estime que les jeunes boxeuses du club ne sont pas encore prêtes. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Ring Olympique Chalonnais (ROC) a annoncé, mardi 26 mai 2026, son retrait du Critérium National de boxe éducative minimes et cadettes organisé à Bourges (Cher). Une décision prise par son président, Saïd Fergani, qui estime que les jeunes boxeuses du club ne sont pas encore prêtes à évoluer dans les meilleures conditions à ce niveau de compétition.

Malgré la qualification obtenue par plusieurs jeunes boxeuses du ROC, le club a choisi de ne pas engager ses représentantes dans cette compétition nationale. Une décision prise «après une longue réflexion», selon le président, qui a évoqué le niveau particulièrement relevé de l'épreuve ainsi que les critères exigeants imposés cette année.

Saïd Fergani a tenu à souligner que ce choix ne remettait aucunement en cause les qualités ni les efforts des jeunes sportives chalonnaises. «Nos boxeuses, malgré leur investissement et leurs qualités, ne sont pas encore suffisamment préparées pour évoluer dans les meilleures conditions à ce niveau national», a-t-il expliqué.

Le président du ROC a également adressé un message d'encouragement à ses licenciées, saluant leur courage et leur progression tout au long de la saison. Il espère que cette expérience servira de motivation pour l'avenir afin de revenir plus fortes lors des prochaines échéances.

Pour finir, il a remercié les familles et les boxeuses pour leur compréhension et leur confiance, tout en exprimant ses regrets de ne pas pouvoir donner suite à cette qualification nationale.

Malgré la déception engendrée par ce retrait, le Ring Olympique Chalonnais préfère miser sur la progression et la préparation de ses jeunes licenciées avant de les confronter au plus haut niveau national. Une décision totalement assumée par Saïd Fergani, qui souhaite avant tout préserver l'avenir sportif et la confiance de ses boxeuses.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati