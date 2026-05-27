Sport
Le Rugby Tango Chalonnais organise son grand Tournoi Inter-Entreprises ce vendredi 29 mai
Publié le 27 Mai 2026 à 13h51
Le Rugby Tango Chalonnais donne rendez-vous aux entreprises du territoire ce vendredi 29 mai à partir de 17h au Stade Léo Lagrange pour son traditionnel Tournoi Inter-Entreprises de rugby touché.
Cette édition 2026 connaît un véritable succès avec pas moins de 36 équipes engagées, représentant près de 350 joueurs et joueuses qui fouleront les terrains tout au long de la soirée.
Cet engouement confirme la dynamique actuelle autour du rugby touché, une pratique conviviale, accessible à tous et portée par des valeurs de partage, d’esprit d’équipe et de cohésion. De nombreuses entreprises locales ont répondu présentes pour vivre un moment sportif et festif entre collaborateurs.
Au programme : rencontres de rugby touché, animations, musique, restauration et buvette dans une ambiance conviviale et familiale.
Le Rugby Tango Chalonnais invite l’ensemble du public chalonnais à venir encourager les équipes et partager cette belle soirée de sport et de convivialité.
Vendredi 29 mai
à partir de 17h
Stade Léo Lagrange
Entrée libre
Une belle fête du rugby et du monde de l’entreprise en perspective !
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône