Le Rugby Tango Chalonnais organise son grand Tournoi Inter-Entreprises ce vendredi 29 mai

Le Rugby Tango Chalonnais donne rendez-vous aux entreprises du territoire ce vendredi 29 mai à partir de 17h au Stade Léo Lagrange pour son traditionnel Tournoi Inter-Entreprises de rugby touché.

Cette édition 2026 connaît un véritable succès avec pas moins de 36 équipes engagées, représentant près de 350 joueurs et joueuses qui fouleront les terrains tout au long de la soirée.

Cet engouement confirme la dynamique actuelle autour du rugby touché, une pratique conviviale, accessible à tous et portée par des valeurs de partage, d’esprit d’équipe et de cohésion. De nombreuses entreprises locales ont répondu présentes pour vivre un moment sportif et festif entre collaborateurs.

Au programme : rencontres de rugby touché, animations, musique, restauration et buvette dans une ambiance conviviale et familiale.

Le Rugby Tango Chalonnais invite l’ensemble du public chalonnais à venir encourager les équipes et partager cette belle soirée de sport et de convivialité.

Vendredi 29 mai

à partir de 17h

Stade Léo Lagrange

Entrée libre

Une belle fête du rugby et du monde de l’entreprise en perspective !