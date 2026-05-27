JUDO CLUB CHALONNAIS - Championnat de Bourgogne Franche Comté Benjamins, 5 classés et 2 médailles de Bronze !

Plus haut niveau pour la catégorie des benjamins (2014/2015), le championnat de Bourgogne Franche Comté, a eu lieu ce samedi 23 mai au Forum des sports de Beaune.

Après le championnat de Bourgogne, 9 sociétaires du Dojo de la rue de la paix s’étaient qualifiés mais 7 ont finalement pu se présenter pour défendre leur chance lors de cette ultime compétition.



Lise DA COSTA, commençait donc la journée et c’est dans sa nouvelle catégorie de poids des -52kg qu’elle abordait sans complexe. Lise s’imposait par ippon lors de ses 2 premiers combats puis laissa s’échapper la 1/2 finale. En lice pour la place de 3ème, Lise a tenu le choc dans un combat très serré et réussi à s’octroyer une belle médaille de Bronze.

Même métal pour Arthur HOVANISYAN qui après 4 combats, remporte la 3ème place des -66kg.



Dans la catégorie légère des -26 kg, Idriss BOUAÏCHA, avec un Judo encore en construction, obtient la 5ème place, tout comme Alban GALON qui en -30kg, termine lui aussi au pied du podium.



Dans la catégorie très dense des -34kg, Félix MADELINE et Manoé MAGNIEN, ont été quelque peu bousculé et ne parviennent pas à sortir de la phase de poules.

En -38kg, nouvelle catégorie de poids pour DAVID KIRAKOSYAN, avec des combats très disputés pour David qui parvient à sortir de poules avant de s’incliner en 1/4 de finale puis en repêchage terminant ainsi à la 7ème place.



Les Minimes du 71 remportent la Coupe Régionale par équipe Mixtes.

Le lendemain, lors du championnat BFC par équipes Mixtes Minimes, Liam SCRIBE défendait les couleurs de la Saône et Loire pour la catégorie des-42kg et pour la 1ère fois depuis la création de cette compétition, l’équipe du 71 remporte le trophée !

