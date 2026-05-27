Bourgogne

Deux Canadair et 140 pompiers déployés dans le Morvan pour un exercice incendie de grande ampleur

Publié le 27 Mai 2026 à 14h10

Deux Canadair et 140 pompiers déployés dans le Morvan pour un exercice incendie de grande ampleur

Ce jeudi 28 mai, un exercice incendie a lieu au cœur du Morvan, avec des pompiers des quatre départements de Bourgogne. Le scénario : un feu de forêt près de Quarré-les-Tombes, au cœur du parc naturel régional.

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Photo  Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs