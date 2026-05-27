Judo Club Chalonnais
Judo Club Chalonnais - L’équipe Juniors Féminines au plus haut niveau
Publié le 27 Mai 2026 à 14h13
En région Parisienne, les Féminines du JCC avaient fort à faire lors du Championnat de France par équipes Juniors 1ère Division. Dans cette compétition de haut vol, l’équipe composée d’Assia SAFI, Lison GERBIER, Maëva HUGUENIN, Sarah PETIT et renforcée par Jenny RENNA et Emma VALENTE (Judo Creusot) s’incline 3/2 malgré une belle opposition face à l’équipe très solide du Budokan Deuil-La Barre du Val d’Oise.
Pour cette fin de saison, les coachs Yann DU CLOSEL et Fred MAZUE peuvent être fiers du parcours des judokas du club dans chacune des catégories représentées avant les 2 derniers week end à venir très denses également avec les championnats de France Espoirs, cadets 2ème et 3ème Division (30/31 mai près de Clermont ) puis les Seniors 3ème division (7 juin près de Paris), avec, on l’espère des classements dignes de l’engagement de chacun.
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