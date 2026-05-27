Rugby : Dimanche 7 juin 2026 la grande brocante du Châtenoy Rugby Club

Rendez-vous le dimanche 7 juin 2026, au stade de rugby de Charréconduit à Châtenoy le Royal pour la grande brocante annuelle du club de rugby, le Châtenoy Rugby Club.

Un moyen de soutenir le club de rugby en venant rendre visite à cette brocante souvent riche d’objets intéressants.

- Exposants faites-vous inscrire dès aujourd’hui,

Si vous êtes exposants, il suffit d’envoyer un SMS en précisant le nombre de mètres au 06 50 25 95 91 ou par mail : [email protected] , afin de réserver votre emplacement sur le stade de rugby.

Participation demandée : 2€ du mètre linéaire, encaissement sur place.

Installation à partir de 6h du matin, fermeture à 17h.

- Pour les visiteurs, réservez cette journée, ouverture à partir de 7h30 jusqu’à 17h. L’entrée est fixée à 1€ par personne.

Une buvette avec petite restauration sera ouverte au public et aux exposants. Une animation gonflable est prévue pour les enfants..

Ne manquez pas ce rendez-vous du dimanche 7 juin 2026, au stade de rugby, entrée par le 33 rue de Charréconduit à Châtenoy le Royal.

JCR