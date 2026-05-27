Saint-Rémy

Saint Rémy - les jeunes Zygorémois entre en scène vendredi 29 mai à 20h30 salle Brassens

Par Christian CLEAUX

Publié le 27 Mai 2026 à 16h33

Saint Rémy - les jeunes Zygorémois entre en scène vendredi 29 mai à 20h30 salle Brassens

Vendredi 29 mai à 20h30 : les jeunes Zygorémois, mise en scène Blandine Roque, entrée 5 €,  entrée gratuite pour les moins de 12 ans : 
-"le marché" de Jacky Viallon
-"Peter et Hanger" de Gianmarco Toto 
-"La robe rouge" de Gianmarco Toto