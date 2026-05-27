Saint Rémy - les jeunes Zygorémois entre en scène vendredi 29 mai à 20h30 salle Brassens

Vendredi 29 mai à 20h30 : les jeunes Zygorémois, mise en scène Blandine Roque, entrée 5 €, entrée gratuite pour les moins de 12 ans :

-"le marché" de Jacky Viallon

-"Peter et Hanger" de Gianmarco Toto

-"La robe rouge" de Gianmarco Toto