Saint-Rémy

Saint Rémy- Les Zigorémois présente "La cervelle est sous le chapeau" samedi 30 mai 20h30 salle Brassens

Par Christian CLEAUX

Publié le 27 Mai 2026 à 16h37

Saint Rémy- Les Zigorémois présente "La cervelle est sous le chapeau" samedi 30 mai 20h30 salle Brassens

Samedi 30 mai à 20h30 : les adultes Zygozémois, mise en scène Blandine Roque, entrée au chapeau : 

"La cervelle est sous le chapeau" de Jean-Claude Martineau