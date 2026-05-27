Saint-Rémy

Saint Rémy- les adultes Zygozémois proposent deux spectacles pour le prix d'un dimanche 31 mai à 15h00 salle Brassens.

Par Christian CLEAUX

Publié le 27 Mai 2026 à 16h43

Saint Rémy- les adultes Zygozémois proposent deux spectacles pour le prix d'un dimanche 31 mai à 15h00 salle Brassens.

Dimanche 31 mai à 15h00 les adultes Rygorémois, mise en scène Laetitia Diboine, entrée au chapeau : 
"L'express 71100" de Jérôme Vuittenez
"L'hôtel du libre échange" de Georges Feydeau 