CÔTE D'OR
Côte d’Or : le Fonds AXA pour le Progrès humain et la Fondation Terres d’Eau s’associent pour restaurer la biodiversité sur le canal de Bourgogne
Publié le 27 Mai 2026 à 16h58
La restauration du canal de Bourgogne a été sélectionnée à l’issue d’une campagne de votes en ligne, organisé du 30 mars au 20 avril 2026 inclus et réunissant plus de 13 000 votants.
Du 30 mars au 20 avril 2026, plus de 13 000 personnes se sont exprimées pour choisir 5 projets emblématiques parmi les dix proposés au vote et répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. C’est la quatrième année que les internautes sont invités à délibérer pour la protection de l’environnement et de la biodiversité des fleuves et des canaux français, porté par la Fondation Terres d’Eau, créée par Voies Navigables de France, sous l’égide de la Fondation du patrimoine.
Ainsi, 5 projets choisis recevront chacun un financement de 100 000€, délivré par le Fonds AXA pour le Progrès humain. Depuis 2022, ce sont 20 sites qui ont pu bénéficier du soutien du mécénat d’AXA.
Parmi eux, la restauration de la biodiversité autour du canal de Bourgogne a réuni l'attention des votants. Ce projet prévoit de transformer, sur 20 kilomètres au cœur de la plaine dijonnaise, ce canal en laboratoire pour l’adaptation au changement climatique et la protection de la biodiversité. En lien avec les collectivités et le monde de la recherche, Voies navigables de France va mener plusieurs expérimentations pour adapter le patrimoine naturel au réchauffement climatique et créer un jumeau numérique du canal.
« Les fleuves, canaux et rivières constituent un patrimoine naturel vital, essentiel à l’équilibre écologique de nos territoires. Face au défi climatique, nous devons redoubler d’effort pour protéger ces milieux. Ce partenariat de long terme en faveur des voies navigables de France s’inscrit dans notre engagement à faire face aux risques liés au dérèglement climatique. En soutenant ces projets, nous contribuons concrètement à la préservation durable et au renforcement de la résilience de notre patrimoine naturel commun . » déclare Clément Rouxel, Délégué général du Fonds AXA pour le Progrès humain.
« Avec la création de la Fondation Terres d’eau, Voies navigables de France affirme sa volonté d’agir durablement pour la protection des fleuves, canaux et rivières. Le partenariat avec le Fonds AXA pour le Progrès humain, mécène fondateur de la Fondation , donne une ampleur considérable à cet engagement, en mobilisant le grand public et en soutenant concrètement des projets environnementaux ancrés dans les territoires. » Lionel Rouillon, directeur du développement de Voies navigables de France, membre du comité exécutif de la Fondation Terres d’eau.
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