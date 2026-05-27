Crissey

Crissey - Exposé sur la Saône organisé par "Les Amis de Crissiacum" vendredi 29 mai 20h00 à l'espace associatif 17 rue des confréries.

Par Christian CLEAUX

Publié le 27 Mai 2026 à 17h49

Crissey - Exposé sur la Saône organisé par "Les Amis de Crissiacum" vendredi 29 mai 20h00 à l'espace associatif 17 rue des confréries.