Crissey

Crissey : Arrêté règlementant le stationnement et la circulation lors du défilé des conscrits le 30 mai

Par Christian CLEAUX

Publié le 27 Mai 2026 à 17h58

Crissey : Arrêté règlementant le stationnement et la circulation lors du défilé des conscrits le 30 mai

Le 30 mai 2026
Défilé sur diverses rues
Stationnement et circulation interdits
Durée de la réglementation : 1 jour