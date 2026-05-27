Enseignements du master MEEF à l'INSPE de Dijon : l'Université Bourgogne Europe saisit le référent intégrité scientifique

Communiqué de l'Université Bourgogne Europe

Le 24 avril 2026 s'est tenu, à destination notamment des étudiants inscrits en master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) de l'INSPE de Dijon, un séminaire intitulé « Représentations en santé et autoguérison ».

Ce séminaire, organisé dans le cadre du module « culture de la recherche », a abordé des thématiques telles que l'effet placebo, la médecine chinoise, les soins énergétiques ou encore l'autoguérison.

Plusieurs étudiants et enseignants ont fait part de leurs réserves quant à la nature des contenus présentés lors de cette journée, estimant que certaines interventions relevaient de représentations pseudoscientifiques sans fondement dans les corpus reconnus par la communauté scientifique internationale. Ces préoccupations s'inscrivent dans un contexte de vigilance accrue vis-à-vis de la désinformation scientifique, notamment dans la formation des futurs enseignants du secondaire.

Face à ces alertes, plusieurs enseignants-chercheurs de l’UFR « Sciences, Vie, Terre et Environnement » ont saisi formellement la gouvernance de l’UBE. Ces signalements mettent en cause l'intégration, dans un module à vocation méthodologique et scientifique, de travaux et d'activités associés à un organisme extérieur à l'université dont le positionnement scientifique est contesté.

Désormais saisie par des démarches officielles, l'université prend très au sérieux ces alertes. Elle tient à rappeler que la formation des futurs enseignants de sciences de la vie et de la terre repose sur des exigences scientifiques rigoureuses, conformes aux programmes nationaux.

En réponse à ces alertes, le président de l’UBE a décidé, dès le 18 mai, de confier au référent intégrité scientifique de l'établissement une mission d'évaluation portant sur les contenus pédagogiques du module « culture de la recherche ». Cette mission donnera lieu à la rédaction d'un rapport circonstancié, assorti de préconisations sur les évolutions à apporter à cette formation si cela s’avérait nécessaire.

Dans l'attente des préconisations de ce rapport, et à titre conservatoire, le président a décidé de confier la responsabilité pédagogique de la formation à un administrateur provisoire. Cette mesure vise à garantir la continuité et la qualité de l'encadrement des étudiants, ainsi que la conformité des enseignements aux standards scientifiques attendus dans une formation universitaire.

L'université demeure pleinement mobilisée pour que les futurs professeurs reçoivent une formation à la hauteur des enjeux scientifiques et éducatifs contemporains. Elle communiquera en temps utile sur les suites données à ce dossier.