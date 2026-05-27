Bourgogne
Enseignements du master MEEF à l'INSPE de Dijon : l'Université Bourgogne Europe saisit le référent intégrité scientifique
Publié le 27 Mai 2026 à 18h13
Communiqué de l'Université Bourgogne Europe
Le 24 avril 2026 s'est tenu, à destination notamment des étudiants inscrits en master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) de l'INSPE de Dijon, un séminaire intitulé « Représentations en santé et autoguérison ».
Ce séminaire, organisé dans le cadre du module « culture de la recherche », a abordé des thématiques telles que l'effet placebo, la médecine chinoise, les soins énergétiques ou encore l'autoguérison.
Plusieurs étudiants et enseignants ont fait part de leurs réserves quant à la nature des contenus présentés lors de cette journée, estimant que certaines interventions relevaient de représentations pseudoscientifiques sans fondement dans les corpus reconnus par la communauté scientifique internationale. Ces préoccupations s'inscrivent dans un contexte de vigilance accrue vis-à-vis de la désinformation scientifique, notamment dans la formation des futurs enseignants du secondaire.
Face à ces alertes, plusieurs enseignants-chercheurs de l’UFR « Sciences, Vie, Terre et Environnement » ont saisi formellement la gouvernance de l’UBE. Ces signalements mettent en cause l'intégration, dans un module à vocation méthodologique et scientifique, de travaux et d'activités associés à un organisme extérieur à l'université dont le positionnement scientifique est contesté.
Désormais saisie par des démarches officielles, l'université prend très au sérieux ces alertes. Elle tient à rappeler que la formation des futurs enseignants de sciences de la vie et de la terre repose sur des exigences scientifiques rigoureuses, conformes aux programmes nationaux.
En réponse à ces alertes, le président de l’UBE a décidé, dès le 18 mai, de confier au référent intégrité scientifique de l'établissement une mission d'évaluation portant sur les contenus pédagogiques du module « culture de la recherche ». Cette mission donnera lieu à la rédaction d'un rapport circonstancié, assorti de préconisations sur les évolutions à apporter à cette formation si cela s’avérait nécessaire.
Dans l'attente des préconisations de ce rapport, et à titre conservatoire, le président a décidé de confier la responsabilité pédagogique de la formation à un administrateur provisoire. Cette mesure vise à garantir la continuité et la qualité de l'encadrement des étudiants, ainsi que la conformité des enseignements aux standards scientifiques attendus dans une formation universitaire.
L'université demeure pleinement mobilisée pour que les futurs professeurs reçoivent une formation à la hauteur des enjeux scientifiques et éducatifs contemporains. Elle communiquera en temps utile sur les suites données à ce dossier.
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône