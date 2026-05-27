Refus d'obtempérer et interdiction judiciaire de conduire...

Vendredi dernier à 10h50, sur la rue de la faïencerie, à Digoin, les militaires de la brigade motorisée de Paray-le-Monial, ont contrôlé le conducteur d'un cyclomoteur PEUGEOT XP6 ayant refusé d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter et circulant malgré l'interdiction judiciaire. Ce dernier est originaire du Charolais. Il fera l'objet d'une convocation devant la justice.

