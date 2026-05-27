Au volant de son Alpine, le Charolais filait bien au-delà des vitesses autorisées

Vendreidi à 15h30, sur la RD 83, au niveau de la commune de Saint-Igny-de-Roche, les militaires de la brigade motorisée de Paray-le-Monial, ont contrôlé le conducteur d'une ALPINE A110 à la vitesse de 139 km/h (vitesse retenue 132 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier est originaire du Charolais. Le permis a été suspendu et le véhicule placé en fourrière administrative.

