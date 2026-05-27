Sur l'A6, au niveau de Châtenoy le Royal, il est contrôlé à 163 km/h, positif au cannabis avec un permis probatoire

En ce lundi de Pentecôte, à 16h10, sur l'autoroute A6, au niveau de Chatenoy-le-Royal, les militaires du peloton motorisé de Chalon-sur-Saône, ont contrôlé le conducteur d'une AUDI A3 à la vitesse de 163 km/h (vitesse retenue 154 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 100 km/h. Ce dernier, dépisté positif au cannabis et titulaire d'un permis probatoire, est originaire des Bouches du Rhône. Permis et véhicule ont été confisqués.

