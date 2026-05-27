A Ecuisses, le permis probatoire aura été de courte durée

Lundi à 16h25, sur la RN 80, au niveau d' Ecuisses, les militaires de la brigade motorisée de Le Creusot, contrôlent le conducteur d'une CITROËN C4 à la vitesse de 165 km/h (vitesse retenue 156 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 100 km/h. Ce dernier, titulaire d'un permis probatoire, est originaire de l'Autunois. Permis et véhicule ont été confisqués.

