Bresse

Permis probatoire en poche, il est contrôlé à 140 km/h en zone 80

Publié le 27 Mai 2026 à 21h22

Permis probatoire en poche, il est contrôlé à 140 km/h en zone 80

En ce lundi de Pentecôte, à 16h50, sur la RD 24, commune de Devrouze, les militaires de la brigade motorisée de Louans-Chateaurenaud, ont contrôlé le conducteur d'une DACIA Sandero à la vitesse de 140 km/h (vitesse retenue 133 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, titulaire d'un permis probatoire, est originaire du Jura. Permis et véhicule ont été confisqués par les gendarmes. 
 

 