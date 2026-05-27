Un chèque pour l’Electrique Urban Concept du Lycée Niepce-Balleure en compétition au challenge Shell éco-marathon.

Au total une vingtaine d’élèves a travaillé sur le projet, mais seulement huit parmi eux feront le voyage en Pologne pour participer au challenge au mois de juin sur le circuit du Silésia Ring.

L'Éco-marathon Shell est une compétition organisée par la compagnie pétrolière Shell, ouverte et réservée aux étudiants de tous les niveaux (du collège jusqu'aux grandes écoles) et de tous pays.

Le but :

Réaliser un parcours donné avec le moins de carburant pour alimenter un prototype automobile construit en milieu scolaire, en respectant un temps maxi.

Les véhicules sont classés par catégorie (moteur à combustion interne, gaz, hydrogène, électrique) et par type : prototype et Urban concept.

Le Lycée Niepce Balleure participe depuis les années 90 au "Shell éco-marathon" qui est devenu une incontournable aventure scientifique, technique et humaine au service de l’innovation dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Le Lycée Niepce-Balleure, après avoir gagné plusieurs fois en essence et diesel, a décidé de concourir en catégorie "électrique Urban concept" mais un inconvénient majeur subsiste : le poids.

Tout a été repris afin d’être en conformité avec les nouvelles réglementations imposées pour le challenge et une nouvelle carrosserie en fibres de carbone va sortir pour 2027 afin d’alléger la voiture, d’autres pistes sont aussi en cours comme l’impression 3D...

Cette année, le groupe est composé en majorité de filles, une originalité qui peut surprendre mais aujourd’hui, elles s’intéressent particulièrement à la technique.

Pour mener à bien ce projet, une vingtaine d’élèves s’est investi et parmi eux Paul, Camille, Titouan, Lara, Lilou, Lina, Manon et Jeanne sont les 8 jeunes qui vont partir en Pologne défendre les couleurs du Lycée Niepce-Balleure.

Comme dans tous projets, le besoin de financements est indéniable et les sponsors, les généreux donateurs sont les bienvenus.

Ce vendredi 22 mai, en présence des élèves, d’Annie-Claude Mcdonough, de Pierre Loiseau, de Denis Paret, Fabrice Rousseau proviseur du lycée accueillait Éric Michoux député de la 4ème circonscription pour la présentation de l’Urban concept du lycée et la remise officielle du chèque offert par le député sur ses indemnités.

Les élèves et les enseignants ont expliqué au député les améliorations apportées au prototype électrique rappelant toutefois les coûts à supporter pour construire un modèle performant.

Éric Michoux leur a confirmé son soutien et sa contribution personnelle afin de les aider.

En fin d’après-midi, les parents des jeunes élèves avaient été conviés à une petite réception amicale et à un débriefing sur le déplacement au mois de juin sur le circuit du Silésia Ring.

Info-Chalon suivra de près cette aventure.

C.Cléaux

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