Le corps d'un quadragénaire repêché en Saône ce mercredi

le corps d'un homme a été retrouvé dans la Saône, en plein coeur de Chalon à la mi-journée. Les pompiers n'ont pas pu le réanimer.

Le signalement a été fait par un promeneur à la mi-journée, alors que le corps flottait sur la Saône, au niveau des quais. Un important dispositif a été aussitôt déployé, afin de réanimer l'homme âgé d'une quarantaine d'années, dont le décès a été constaté sur place. Les conditions de son décès sont inconnues en l'état. Un autopsie devrait éclaircir les choses même si les pistes de l'hydrocution ou d'un malaise sont clairement évoquées