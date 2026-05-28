Chatenoy-en-Bresse : AC Méca Services vend loue et répare du matériel de BTP et engins agricoles

Chaque année depuis son implantation dans la Zone d'Activité de Chatenoy-en-Bresse en 2017, la société AC Méca Services remercie ses clients et partenaire lors d'une journée portes-ouvertes convivialité. Cette année le thème était les Etats-Unis.

Cow-boys and cow-girls ont accueilli les invités aux portes-ouvertes de la société AC Méca Services autour de grandes tablées lors d'un barbecue géant.

Dans une ambiance conviviale, Philippe Diconne, directeur général de la société, a sogneusement exposé le matériel disponible à la vente et à la location dans l'agence avec notamment sa spécialité : le petit matériel de levage pour la manutention (petites grues pour un montage extrêmement rapide entre autres).

AC Méca Services, ce n'est pas seulement de la vente de matériel

AC Méca Services fait partie du groupe lyonnais Alliance Compacts qui compte aujourd'hui 55 personnes. Plusieurs agences permettent à la société de couvrir un large territoire (Châtenoy-en-Bresse, Beaune, St Pierre-de-Boeuf, St Genis-Laval). En Saone-et-Loire, 8 personnes assurent la vente et la location, la maintenance et la réparation d'engins utilisés dans le BTP mais également l'entretien et le dépannage du matériel agricole.

En projet

Fort de son succès, AC Méca Services espère profiter du développement de la Zone Nord de Chalon-sur-Saône en ouvrant prochainement un nouveau point de vente à Fragnes-la-Loyère.

Distributeur exclusif de la marque Takeushi et 1ère entreprise en France à avoir vendu des mini-pelles, l'entreprise connaît aujourd'hui un grand succès et ne distribue que du matériel premium, haut de gamme. Pourtant, à l'origine, personne ne croyait à ce projet.

Visionnaires, les fondateurs (dont M. Diconne) se sont concentrés sur la clientèle de professionnels paysagistes puis la maçonnerie et enfin le TP. Cette stratégie de proximité avec les petites entreprises permet aujourd'hui à AC Méca Services de dégager un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et au groupe Alliance Compacts de développer un portefeuille de plus de 3 000 clients.

Philippe Diconne est très fier de ses équipes

"Nous disposons d'un

e équipe dynamique, ouverte et au service du client. AC Méca Services dispose de mécaniciens itinérants qui se déplacent directement chez les clients car la proximité et le contact humain est une priorité pour nous" explique-t-il.

Pour plus d'informations :

Accueil - ACMS Vente : https://acmecaservices.com

Accueil - ACMS Location : https://acmsloc.com

Agence de Chatenoy-en-Bresse : 03 85 41 49 26