Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon, honoré par la ville

Gilles Platret et la ville de Chalon ont accueilli ce mercredi en fin d'après-midi, dans les salons d'honneurs, Olivier Tainturier, pour une cérémonie pas comme les autres. Le Sous-Préfet de l'arrondissement Chalon-Montceau sera resté 5 ans en poste, rue Général Leclerc, alors que son successeur prendra lieu et place le 1er juin. Pour ses années aux côtés de la ville de Chalon, Gilles Platret a tenu à lui rendre honneur et lui remettre la médaille de la ville.

Photo Facebook Gilles Platret