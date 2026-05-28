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Plus de 600 éclairs, des grêlons de 3 à 5 cm de diamètre et de "fortes rafales de vent"... La Manche frappée par de violents orages

Par L.G

Publié le 28 Mai 2026 à 07h09

Plus de 600 éclairs, des grêlons de 3 à 5 cm de diamètre et de "fortes rafales de vent"... La Manche frappée par de violents orages

les secteurs de Granville ou Jullouville mais aussi le centre-Manche, entre Coutances et Saint-Lô.

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