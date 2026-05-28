Billard Club Chalon - Ludovic ROCH qualifié pour la Finale de France à l'Américain Nationale 1

Ce week-end se sont déroulées les demi-finales de championnat de France N1 au Billard Américain.

Sun Rock Billard Club à Limoux pour le Sud

BC1935 à Schiltigheim pour le Nord

Ce fut un gros week-end de compétition où les organismes et le mental ont été mis à rude épreuve pour nos 64 joueurs qualifiés via les ligues et TN N1. 4 jours 4 épreuves. Les 12 premiers du général de chaque zone sont qualifiés pour la Finale de France.

A Limoux, le 1er jour, Ludovic ROCH commence sa compétition au jeu de la 14/1. Notre Chalonnais s’incline d’entrée contre Hugo VIAL sur le score très serré de 64 points contre 65, puis il se reprend contre Claude Jezequel en gagnant 65 points contre 40 à son adversaire. En huitièmes de Finale, il retrouve Hugo VIAL et prend sa revanche en gagnant par 65 points contre 56. En Quarts de Finale, Ludovic perd contre Thierry DELESALLE 40 points contre 65. A l’issue de la 1ère journée, notre Chalonnais est pointé à la 7ème place

Le lendemain, Ludovic ROCH continue la compétition au jeu de la 10. Il débute par une victoire contre Thomas UNFER sur le score de 6 sets contre 2, puis continue sur sa lancée en battant Kevin ELIAS sur le score de 6 sets contre 3. En Huitièmes de Finale, notre Chalonnais se débarrasse difficilement de Nam Du NGUYEN 6 sets contre 5 et bute en Quarts de Finale contre Michel NATALI 4 sets contre 6.

Pendant la 3ème journée de compétition, Ludo contre-performe au jeu de la 8 en perdant contre Nuno PINTO sur le score étriqué de 4 sets contre 5 mais notre Chalonnais se reprend en gagnant contre Claude JEZEQUEL sur le même score et il en fait de même contre Thierry DELESALLE 5 sets contre 4. En Huitièmes de Finale, Ludo évolue sur un nuage en battant Hussam GHANEM sur le score de 5 sets contre 0, puis continue contre Michel NATALI 5 sets contre 4 mais notre Chalonnais perd en Demi-Finale contre Sébastien RAMIER sur le score de 2 sets contre 5.

Notre Chalonnais débute sa journée au jeu de la 9 par une victoire contre Omar Lobos Maldonado 7 sets contre 4 mais perd son 2ème match contre Julien SILIGHINI au terme d’un match éprouvant 6 sets contre 7. Néanmoins, Ludovic ROCH ne perd pas espoir puisqu’il gagne contre Kevin ELIAS 7 sets contre 1 puis en Huitièmes de Finale contre Michel NATALI 7 sets contre 3 mais notre Chalonnais ne peut rien en Quarts de Finale contre Deu VA 6 sets contre 7.

A l’issue de ces 4 journées éprouvantes et des parties très disputées, notre Chalonnais Ludovic ROCH termine à la 6ème place du classement général et se qualifie pour la Finale de France Américain en Nationale 1.

Bravo à lui !!!